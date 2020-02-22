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Picasso "" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Picasso "" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Picasso "Guernica" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? Picasso "Guernica" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 21:51 ABONE OL
Picasso Guernica tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, Picasso "Guernica" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;

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Picasso "Guernica" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
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