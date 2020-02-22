Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile seyirci karşısında. Programda sorulan, Picasso "Guernica" tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, cevabı;