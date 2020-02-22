Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkında son dakika! Defne Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü...

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemini sallamaya devam ederken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cem Yılmaz bir canlı yayın programına katılmış ve orada 'Serenay'a dalıp gidiyorum' açıklamasında bulunmuştu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çift Atina'da birlikte görüntülenmiş ve bu aşklarının kanıtı olarak sunulmuştu. Atina'dan her ne kadar ayrı ayrı dönseler de havalimanında Serenay Sarıkaya'dan aşk itirafı gelmişti. Konuyla ilgili Defne Samyeli'de açıklamalarda bulunmuş ve 'Hiç konduramadım' demişti. Son olarak magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ilişkisi ile ilgili Defne Samyeli'den olay bir hareket geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DEFNE SAMYELİ'DEN OLAY HAREKET! CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA AŞKINA…

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi son dönemin en çok konuşulanları arasında girmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'den flaş bir hareket geldi.