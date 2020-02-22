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Serenay Sarıkaya aşkında ! sosyal medyayı ikiye böldü...

- aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Eski sevgilisi ’den ayrılmasının ardından katıldığı bir televizyon programında ‘Serenay’a dalıp gidiyorum’ açıklamasında bulunan Cem Yılmaz, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Daha sonra Serenay Sarıkaya’yla Cem Yılmaz Atina’da görüntülenmiş, bu durum aşk yaşadıklarına yorumlanmıştı. Konuyla ilgili Serenay Sarıkaya’dan doğrular nitelikte açıklama gelmiş ve ikili artık ilişkilerini gizlemeyi bırakmışlardı. İlişkilerini açıklamaları ile birlikte sosyal medya sallanırken, pek çok spekülasyonu da beraberinde geldi. Son olarak Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Defne Samyeli magazin gündemine son dakika olarak oturdu.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 10:20 ABONE OL
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkında son dakika! Defne Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü...

ile aşkı magazin gündemini sallamaya devam ederken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Cem Yılmaz bir canlı yayın programına katılmış ve orada 'Serenay'a dalıp gidiyorum' açıklamasında bulunmuştu. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çift Atina'da birlikte görüntülenmiş ve bu aşklarının kanıtı olarak sunulmuştu. Atina'dan her ne kadar ayrı ayrı dönseler de havalimanında Serenay Sarıkaya'dan aşk itirafı gelmişti. Konuyla ilgili 'de açıklamalarda bulunmuş ve 'Hiç konduramadım' demişti. Son olarak magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ilişkisi ile ilgili Defne Samyeli'den olay bir hareket geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DEFNE SAMYELİ'DEN OLAY HAREKET! CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA AŞKINA…

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi son dönemin en çok konuşulanları arasında girmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'den flaş bir hareket geldi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkında son dakika! Defne Samyeli sosyal medyayı ikiye böldü...
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