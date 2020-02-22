SON DAKİKA: Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı! Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hastaneye kaldırıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre; şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olup Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, teyze dediği kadın tarafından büyütüldü. Son zamanlarda ise yaşadığı sağlık problemlerinin sıklaşması nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kaç yaşında ve nereli?

MUHTEREM NUR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, edinilen son dakika bilgisine göre yoğun bakıma kaldırıldı. Şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhterem Nur'un tedavisi sürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!