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: ’in eşi yoğun bakıma kaldırıldı! Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

Rahmetli 'in eşi yoğun bakıma kaldırıldı. 87 yaşında Muhterem Nur, edinilen bilgisine göre; yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur 31 Aralık Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan ünlü sanatçı teyze dediği kadın tarafından büyütüldü. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 22.2.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 09:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı! Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?

'in eşi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgisine göre; şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olup Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, teyze dediği kadın tarafından büyütüldü. Son zamanlarda ise yaşadığı sağlık problemlerinin sıklaşması nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kaç yaşında ve nereli?

MUHTEREM NUR YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, edinilen son dakika bilgisine göre yoğun bakıma kaldırıldı. Şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhterem Nur'un tedavisi sürüyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA: Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma kaldırıldı! Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
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