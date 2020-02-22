Survivor 2020 yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor yeni yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının heyacanla takip edilen yarışması Survivor 2020 yeni kadrosu ve birbirinden ilginç parkurları ile yeniden TV8 ekranlarında! Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilan edilmişti. Yarışmanın başlamasının hemen ardından Ünlüler takımında yer alan iki yarışmacı sağlık sorunları nednei ile Survivor 2020'ye veda etmek zorunda kaldı. Bu iki isim Uğur Pektaş ve Şazie İvegin Üner olarak açıklandı. Veda eden Uğur Pektaş ve Şazie İvegin Üner'in yerine gelecek iki yeni yarışmacı da kamuoyu ile paylaşıldı. Survivor 2020 yarışmasında Uğur Pektaş ve Şazie İvegin Üner'den sonra yeni yarışmacılar Erman Altıkardeş ve İrem Akın oldu. Survivor yeni yarışmacıların açıklanmasının ardından Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir sorusu en çok araştırılan konular rasında yerini aldı. Peki, bu iki yarışmacı kimlerdir?

SURVIVOR YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışması hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'ye iki yeni isim katıldı. Ünlüler takımından Uğur ve Şaziye'nin diz sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmasından sonra Survivor 2020'ye iki yeni isim katıldı.