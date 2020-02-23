Buzkıran filmi konusu nedir? Buzkıran filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Buzkıran filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. 22:20'de izleyici ile buluşacak filmin konusu ve oyuncularına dair detaylar merakla araştırılıyor. Pazar akşamını televizyon karşısında geçirmeyi planlayanların ilgiyle takip etmesi beklenen filmin yönetmen koltuğunda Nikolay Khomeriki oturuyor. Pazar akşamları, birbirinden seçkin filmleri yayınlayarak izleyicileri film keyfi yaşatan ATV'de bu akşam TV'de ilk kez ekrana gelecek Buzkıran filmi olacak. 2016 Rus yapımı filmi türü ise aksiyon ve macera. İşte film hakkında merak edilen detaylar…

BUZKIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1985'de buzkıran gemi "Mikhail Somov", Antarktika açıklarında büyük bir buz dağı ile karşı karşıya kalır. Kaptan Petrov yanından geçmeye karar verir. Fakat bu esnada mürettebattan biri köpeğiyle denize düşer. Kurtarma operasyonu yüzünden gemi buz dağının yanından başarıyla geçemez ve buz dağının bir kısmına çarpar. Kaptan, ikinci kaptan tarafından ihbar edilir ve görevden alınır. Kurtarılmayı bekleyen gemide yeni kaptanın gelmesiyle işler iyice karışır.

BUZKIRAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Buzkıran filminin oyuncu kadrosunda Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev yer alıyor.

BUZKIRAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Buzkıran filminde, Antarktika açıklarında bir geminin buz dağı ile karşı karşıya gelmesi ve ardından yaşanan olaylar konu ediliyor. Filmin çekimlerinin büyük bir çoğunluğu stüdyoda gerçekleştirildi.