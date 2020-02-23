Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir? 2020 Survivor Gönüllüler Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir sorusu, yarışmanın ekrana gelen ilk bölümü itibarıyla merak ediliyor. Programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunu açıklamasıyla birlikte Nisa Bölükbaşı şüphesiz en merak edilen isimler arasında yer aldı. Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başlayan ve hobi olarak snowboardsnowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni yapan Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisini haberimizde derledik. Peki 2020 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, singlesingle ve çiftler oynamaya başladı.

Prag tenis kulübü Cibulka'daCibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboardsnowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.