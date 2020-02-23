Taksi 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam ekranlara gelecek olan Taksi 5 filmi oyuncu kadrosu ve detaylar burada!

İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilen bir polisin başından geçenleri anlatan macera ve aksiyon dolu film Taksi 5 konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Beğenilen yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Taksi 5 konusu nedir? Sinemaseverler tarafından araştırılan Taksi 5 oyuncuları kimler? İşe detaylar…

TAKSİ 5 KONUSU NEDİR?

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 OYUNCULARI KİMLER?

Taksi 5 Yönetmen: Franck Gastambide

Taksi 5 Oyuncular: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Edouard Montoute

Taksi 5 Tür: Aksiyon, Komedi, Polisiye

Taksi 5 Yapım Yılı: 2018 (102 dk)

Taksi 5 Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018 Cuma

Taksi 5 Senaryo: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian

Taksi 5 Yapım Ülkesi: Fransa

Taksi 5 Orijinal Dil: Fransızca

Taksi 5 Orijinal Adı: Taxi 5