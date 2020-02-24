Doya Doya Moda Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler?

Televizyon ekranının moda yarışma programı Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacılar dahil oldu. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği programda birçok ünlü isim jüri üyeliği yapıyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken en düşük puan alan kişi ise yarışmaya veda ediyor. Buna göre; yarışmaya yeni dahil olan Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacıları kimlerdir?

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Televizyon ekranlarında büyük beden moda yarışma programı Doya Doya Moda yeni yarışmacıları belli oldu. Buna göre; Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir?

İşte bilgiler!