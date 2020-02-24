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, ve kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler?

Televizyon ekranlarında büyük bedene sahip 7 yarışmacının mücadele ettiği moda programı yeni yarışmacıları belli oldu. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, , ve gibi isimlerin yer aldığı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyenin de sahibi olurken en düşük puan alan yarışmacı eleniyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları ise , ve oldu. Buna göre; Doya Doya Moda Gözde Akgün, Aydan Sarı ve Emel Başkan kimdir? Aydan Sarı, Gözde Akgün ve Emel Başkan kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:12 ABONE OL
Doya Doya Moda Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler?

Televizyon ekranının moda yarışma programı 'ya yeni yarışmacılar dahil oldu. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği programda birçok ünlü isim jüri üyeliği yapıyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken en düşük puan alan kişi ise yarışmaya veda ediyor. Buna göre; yarışmaya yeni dahil olan , ve kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacıları kimlerdir?

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

Televizyon ekranlarında büyük beden moda yarışma programı Doya Doya Moda yeni yarışmacıları belli oldu. Buna göre; Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir?

İşte bilgiler!

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Doya Doya Moda Emel Başkan, Gözde Akgün ve Aydan Sarı kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacılar kimler?
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