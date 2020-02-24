EDHO 158.bölüm fragmanı izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. bölüm fragmanında neler oluyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. ATV'nin Salı akşamları yayınlanan EDHO dizisinde bu hafta "Herkesin kafasına tek mermi.. " sözleri damga vuruyor. Medya gündemini takip edenler '' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158.bölüm fragmanında neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan son bölümde Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışmışlardı. Peki EDHO yeni bölümde neler oluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158.bölüm fragmanı izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV ekranların reyting rekoru kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | VİDEO

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.