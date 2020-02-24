23 Şubat Reyting sonuçları belli oldu? Dün akşamın reyting sonuçları içerisinde birinci kim oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklandı. Pazar akşamı Fox Tv, ATV, Kanal D, Star TV dizi ve yayınladığı filmlerle mücadele etti. Medya gündemini takip edenler ''23 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Tv8 ekranlarında henüz yeni başlayan program Survivor'ın sıralaması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat reyting sonuçları içerisinde kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin devamından reyting sonuçları içerisinde AB ve TOTAL'de birinci olan kanal ve yapıma ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...