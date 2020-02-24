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belli oldu? Dün akşamın reyting sonuçları içerisinde birinci kim oldu?

Ekranlarda geçtiğimiz akşam yayınlanan dizi ve filmler ile ilgili olarak araştırılmaya devam ediyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken henüz yayın hayatının başlarında olan Survivor 2020 yarışmasının sıralaması merak konusu. akşamı yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki, 24 Şubat reyting sonuçları içerisinde hangi kanal birinci oldu? Dün en çok ne izlendi? İşte Reyting sonuçları…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:12 ABONE OL
23 Şubat Reyting sonuçları belli oldu? Dün akşamın reyting sonuçları içerisinde birinci kim oldu?

güncel olarak açıklandı. akşamı Fox Tv, ATV, Kanal D, Star TV dizi ve yayınladığı filmlerle mücadele etti. Medya gündemini takip edenler '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Tv8 ekranlarında henüz yeni başlayan program Survivor'ın sıralaması birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat reyting sonuçları içerisinde kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haberimizin devamından reyting sonuçları içerisinde AB ve TOTAL'de birinci olan kanal ve yapıma ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...

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23 Şubat Reyting sonuçları belli oldu? Dün akşamın reyting sonuçları içerisinde birinci kim oldu?
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