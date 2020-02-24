Survivor 2020 ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı kimdir ve nereli? Barış Murat Yağcı boyu kaç cm?

Türkiye'de dikkatle takip edilen yarışma Survivor 2020 yeni parkur ve yarışma kuralları ile TV8'de başladı. Yeni sezonun başlamasının ardından ünlüler ve gönüllüler takımında yarışan yarışmacılar, izleyenler için merak konusu oldu. Dikkat çeken yarışmacılar arasında Barış Murat Yağcı ön sıralarda yer alıyor. Özellikle fiziği ile dikkat çeken yarışmacı hakkında Barış Murat Yağcı boyu kaç cm sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kariyer hayatına modellik ve oyunculuk ile başlayan şimdi ise Survivor Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı ismi yoğun olarak araştırılıyor. Hem yarışma performansı hem de yakışıklılığı ile göz dolduran oyuncu sergilediği tavır ile de epey beğenildi. Yarışmanın favorileri arasına adını yazdıran isim her hafta heyecan içerisinde izleniyor. Arama motorlarında aratılan Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı boyu kaç?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

İşte Yağcı hakkında ilginç bilgiler...