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Haberi: ’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Uzun bir süredir ismi ile anılan , son dönemin popüler sosyal medya uygulaması ‘TC simülasyonunda kimsin?’ efektini denedi. Uygulamada sevgilisi Acun Ilıcalı’nın adı çıkınca kahkahalara boğulan Altunkaya'nın videosu sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Bilindiği gibi, Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile ayrılma kararı almalarından sonra, Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlanmış; ancak aşklarını göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili magazin gündeminden epey uzak kalmışlardı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Super Bowl LIV’de görüntülenen ikilinin fotoğrafları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Ilıcalı’nın genç sevgilisinin yaptığı son paylaşım ise yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 12:56 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ayça Çağla Altunkaya’nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı ile evliliklerini sonlandırmalarının ardından ismi genç güzel Çağla Ayça Altunkaya ile anılan , son olarak Super Bowl LIV'de sevgilisi ile birlikte görüntülenmişti. Aşklarını magazin gündeminden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından bir tanesi olan "TC simülasyonunda kimsin?" efektini denedi. Altunkaya, uygulamada sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca kahkahalara boğuldu. Çağla Ayça Altunkaya'nın çektiği o video ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte haberinin ayrıntıları…

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN ACUN ILICALI PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Super Bowl LIV'de birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya gündeme bomba gibi düşmüştü. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Altunkaya'nın yaptığı son paylaşım da yine çok konuşulanlar arasına girdi.

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Son Dakika Haberi: Ayça Çağla Altunkaya’nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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