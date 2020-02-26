Son Dakika Haberi: Ayça Çağla Altunkaya’nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı ile evliliklerini sonlandırmalarının ardından ismi genç güzel Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, son olarak Super Bowl LIV'de sevgilisi ile birlikte görüntülenmişti. Aşklarını magazin gündeminden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından bir tanesi olan "TC simülasyonunda kimsin?" efektini denedi. Altunkaya, uygulamada sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca kahkahalara boğuldu. Çağla Ayça Altunkaya'nın çektiği o video ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'NIN ACUN ILICALI PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Super Bowl LIV'de birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya gündeme bomba gibi düşmüştü. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Altunkaya'nın yaptığı son paylaşım da yine çok konuşulanlar arasına girdi.