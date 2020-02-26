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SON DAKİKA: geliştirdikleri açıklandı… Corona virüsü ilacını açıklayan şirkette dikkat çeken hareketlilik!

Henüz küresel ölçekte bir salgın olmayan ancak tüm ülkelerin hazırlıklarını sürdürdüğü korona virüsü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs tedavisi ile ilgili henüz tamamlanmış bir çalışma olmasa da, önlem olarak aşı geliştirme çalışmaları 4 farklı noktada bilim adamları tarafından yürütülüyor. biyoteknoloji firması , üzerinde çalışmaya başladıktan altı hafta sonra ABD hükümet araştırmacılarına incelemesi ve ilk kez denenmesi için bir koronavirüs aşısı gönderdi. Bu haberin ABD ve dünyada yayılmasının ardından şirketin hisselerinin zirve yapması dikkat çekti. Peki, koronavirüs tedavisi için yürütülen çalışmaların yanında, corona virüsü aşısı için yapılan 4 resmi çalışmadan biri olan Moderna’nın projesi ne durumda? İşte, korona virüsü ile ilgili gelen son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 21:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı geliştirdikleri açıklandı… Corona virüsü ilacını açıklayan şirkette dikkat çeken hareketlilik!

Koronavirüs tedavisi ve aşısı için 3 farklı ülkede yürütülen dört çalışmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Gün içerisinde ABD'li bir şirket, devlete bağlı yetkili birimlere, ürettikleri ve deneme aşamasında olan korona virüsü aşısını gönderdiklerini açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Potansiyel aşının ilk denemeleri iki ay sonra, yani Nisan ayı gibi başlayabilir, ancak test ve onay süreci en az bir yıl sürecek. Peki, aşı ile ilgili son durum ne ve nasıl test edilecek? İşte, kamuoyu ile paylaşılan ilk detaylar...

MODERNA ŞİRKETİ KORONA VİRÜSÜ AŞISI GELİŞTİRDİ

(MRNA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs aşısının mRNA-1273 adı verilen ilk partisinin Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'ne (NIAID) gönderildiğini söyledi. Moderna, deneysel aşının ilk flakonlarının, 'de planlanan bir Faz 1 çalışmasında kullanılacağını açıkladı.

NIAID Direktörü Anthony Fauci, potansiyel bir aşının kullanıma hazır hale getirilmesinin "ilk adımı" olan Nisan ayının sonunda bir klinik araştırmasının başlayabileceğini söyledi. Ancak aşının tam olarak kullanımı için 2021 gibi korkutucu bir tarih söz konusu.
İşte aşı ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve şirkette yaşanan dikkat çeken hareketlilik…

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SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı geliştirdikleri açıklandı… Corona virüsü ilacını açıklayan şirkette dikkat çeken hareketlilik!
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