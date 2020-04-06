Prof. Dr. Mehmet Öz'den son dakika corona virüs plazma tedavisi açıklaması! Corona virüsün aşısı en erken...

Profesör Doktor Mehmet Öz, aşı çalışmaları hakkında konuşurken çalışmaların 1 seneden önce hazır olacağını düşünmediğini ifade etti. Son zamanlarda bilim dünyasında konuşulan plazma tedavisi hakkında da görüşlerini paylaşan Doktor Öz, bu tedavi şekli hakkında olumlu ifadeler kullandı. Corona virüsün havaların ısınmasıyla kabaracağını ve havada dolaşamayacağı bilgisini paylaşan Doktor Öz'ün son dakika açıklamaları haberimizde!

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor. Nisan ve Mayıs ayında sosyal mesafe kuralları koronavirüs sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır. Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (Mayıs-Haziran-Temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor. Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!

PLAZMA TEDAVİSİ İÇİN İLERLEYİNİZ...