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Prof. Dr. 'den açıklaması! Corona virüsün aşısı en erken...

ABD'nin en saygın profesörleri arasında yer alan Dr. , hakkında açıklamalarında bulundu. Corona virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini geçti. Toplamda 1.275.856 kişi corona virüse yakalandı. En çok enfektenin olduğu ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Öz, corona virüs salgınının ne zaman biteceği ile ilgili soruya cevap verirken, aşı çalışmaları, son günlerde adı duyulan '' gibi konular hakkında da bilgilerini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 10:27 ABONE OL
Prof. Dr. Mehmet Öz'den son dakika corona virüs plazma tedavisi açıklaması! Corona virüsün aşısı en erken...

Profesör Doktor , aşı çalışmaları hakkında konuşurken çalışmaların 1 seneden önce hazır olacağını düşünmediğini ifade etti. Son zamanlarda bilim dünyasında konuşulan hakkında da görüşlerini paylaşan Doktor Öz, bu tedavi şekli hakkında olumlu ifadeler kullandı. Corona virüsün havaların ısınmasıyla kabaracağını ve havada dolaşamayacağı bilgisini paylaşan Doktor Öz'ün açıklamaları haberimizde!

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor. Nisan ve Mayıs ayında sosyal mesafe kuralları koronavirüs sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır. Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (Mayıs-Haziran-Temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor. Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!

PLAZMA TEDAVİSİ İÇİN İLERLEYİNİZ...

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Prof. Dr. Mehmet Öz'den son dakika corona virüs plazma tedavisi açıklaması! Corona virüsün aşısı en erken...
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