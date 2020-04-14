Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne? İşte detaylar...

TV ekranlarının dikkat çeken yarışması Survivor 2020 sezonunda da izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Takipçileri tarafından merakla beklenen Survivor, yeni parkurları ve ilginç yarışmaları ile izleyenlere yeniden merhaba dedi. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Ezgi Hocaoğlu da yer alıyor. Yarışmanın hayranları, Ezgi Hocaoğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Dikkat çeken yarışmacı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne?

İşte, Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler...