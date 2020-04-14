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kimdir? yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne? İşte detaylar...

Takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 2020 sezonunda yeni Gönüllüler ve Ünlüler takımları ile ekranlara geliyor. Takımlarda yer alan yarışmacılar, konuşmaları ve yarışma tarzları ile izleyenlerin dikkatini çekiyor ve bu sezonun merak edilen yarışmacıları arasında Ezgi Hocoğlu da yer alıyor. Yarışmanın takipçileri, kimdir sorusun yanıtını araştırıyor. Peki, Survivor’ın dikkat çeken yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, Ezgi Hocaoğlu hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:10 ABONE OL
Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne? İşte detaylar...

TV ekranlarının dikkat çeken yarışması Survivor 2020 sezonunda da izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Takipçileri tarafından merakla beklenen Survivor, yeni parkurları ve ilginç yarışmaları ile izleyenlere yeniden merhaba dedi. Survivor yeni bölümü ile bu akşam izleyenlerin karşısına çıkacak. Yarışmanın 2020 sezonun, izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında Ezgi Hocaoğlu da yer alıyor. Yarışmanın hayranları, Ezgi Hocaoğlu kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Dikkat çeken yarışmacı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne?

İşte, hakkında bilgiler...

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Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu nereli, kaç yaşında ve gerçek hayattaki mesleği ne? İşte detaylar...
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