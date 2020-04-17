Yunus Emre Özden kimdir? Survivor 2020 Yunus Emre Özden boyu kaç, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar kozlarını kıran kırana paylaşmaya devam ederken yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Yunus Emre Özden ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

İşte Survivor Yunus Emre Özden'in biyografisi...