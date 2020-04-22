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kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Televizyon ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan ’da, yarışmanın parkurları ve kurallarının yanında, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı oyuncuları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bu yarışmacılardan birisi de, başarılı futbol kariyeri ile tanınan . Her yarışmada ve eleme gecesinde Sercan Yıldırım kimdir sorusu araştırılıyor. Özellikle Nisa ve Srcan Yıldırım arasındaki diyalog sonrası gözler bu ikiliye çevrilmişti. Peki, Survivor’ın ilgiyle izlenen yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haberimizde, Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 21:28 ABONE OL
Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

, 'ın şüphesiz ki en çok dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Her eleme gecesi ve ödül oyununda Sercan Yıldırım kimdir sorusu gündem oluyor. Milli futbolcu Sercan Yıldırım, Nisa ile arasında geçen diyalog sonrası en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, gerçek hayatta mesleği nedir ve kaç yaşındadır? Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler haberimizde yer almaktadır. İşte, Survivor Ünlüler takımı oyuncusu Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilen bilgiler…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

İşte ünlü futbolcu hakkında bilgiler ve futbol kariyeri...

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Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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