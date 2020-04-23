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konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağlak Arif oyuncu kadrosu ve hakkında detaylar!

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan konusu ve oyuncuları ile araştırma konusu haline geliyor. Konu olarak zengin bir iş adamının ikinci karısının kendisini tek etmesinin ardından başına bin türlü bela açılmasını anlatan yapım komedi türünde film severler için ekranlara geliyor. Özellikle son zamanlarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken kanallar dizilerin yerine filmleri ekranlara sunuyor. Peki, Ağlak Arif konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağlak Arif oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:04 ABONE OL
Ağlak Arif konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağlak Arif oyuncu kadrosu ve hakkında detaylar!

Televizyon ekranlarında özellikle son dönemde dizilerin yayınlanmıyor oluşu nedeniyle kanallar izleyicilerinin keyifli zaman geçirebilmesi adına birbirinden farklı filmleri ekranlara getiriyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Ağlak Arif filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak konusu haline gelirken yapıma dair detayları sizler için bir araya getirdik. Buna göre; Başrollerinde Wilma Elles gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapım Ağlak Arif konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağlak Arif oyuncu kadrosu ve tüm detaylar haberimizde!

AĞLAK ARİF KONUSU NEDİR?

Zengin bir işadamı olan Arif'in ikinci eşinin de kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalanın başına açtığı yalanları anlatıyor.
Yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.

AĞLAK ARİF OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

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Ağlak Arif konusu nedir, oyuncuları kimler? Ağlak Arif oyuncu kadrosu ve hakkında detaylar!
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