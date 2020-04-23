Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler...

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Aşkım Burçe Tunay ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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