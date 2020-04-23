Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Nisan ATV yayın akışı

Yaklaşık iki sezondur ekranlarda olan ve ilgiyle izlenilen dizi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca televizyon ekranlarının yayın akışlarında eski dizilerin tekrar bölümleri ile filmler yer alıyordu. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da ekranlarda yer almadı. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ATV yayın akışında görülmeyince '' Bir Zamanlar Çukurva bugün neden yok?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 23 Nisan Perşembe ATV yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Televizyon izleyicisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmaması da akıllarda soru işareti bıraktı. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı ve 23 Nisan ATV yayın akışı yer alıyor