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Bir bu akşam var mı, yok mu? yayınlanacak?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Bir yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Her Perşembe evlerimize konuk olan yapımın son bölümünde nefes kesen sahneler yer almıştı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin hayranları tv yayın akışına bakmaya başladı. Yayınlanan son bölümde Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Geçen hafta pek çok dizi setine corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. Tam bu noktada medya gündemini yakından takip edenler hangi dizilere ara verildiğini araştırmaya başladı. Peki ATV’nin sevilen dram dolu dizisi var mı, neden yok? yayınlanacak? İşte

Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 18:32 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Nisan ATV yayın akışı

Yaklaşık iki sezondur ekranlarda olan ve ilgiyle izlenilen dizi Bir bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca televizyon ekranlarının yayın akışlarında eski dizilerin tekrar bölümleri ile filmler yer alıyordu. Yeni bölüm fragmanı da merak edilirken dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta da ekranlarda yer almadı. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ATV yayın akışında görülmeyince '' Bir Zamanlar Çukurva bugün neden yok?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki yayınlanacak? İşte 23 Nisan Perşembe ATV yayın akışı listesi

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Televizyon izleyicisi var mı yok mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmaması da akıllarda soru işareti bıraktı. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı ve yer alıyor

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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Nisan ATV yayın akışı
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