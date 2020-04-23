Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Eyvah Eyvah 3 filmi için geri sayım başladı. Filmin ilk iki serisi de oldukça beğenilmişti. Beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmde sevdiği kızın peşinden koşan Hüseyin Badem sevdiğine kavuşmuş ve evlenmiştir. Bu saatten sonra Hüseyin Badem'in eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmde; Ata Demirer, Demet Akbağ gibi oyuncular yer alıyor. Komedi türünde olan film 2014 yılında vizyona girmiştir. Buna göre; Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Geyikli'de çekilmiştir.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klârnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI