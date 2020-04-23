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3 filmi nerede çekildi? filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Beyazperdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek olan 3 filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlarında yer alacak film komedi türünde olup izleyenlerin beğenisine sunulacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenleri güldürecek olan filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. 2013 yılı yapımı filmin vizyon tarihi ise 31 Ocak 2014 tarihidir. Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem'in eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmi nerede çekildi? ne, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:36 ABONE OL
Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Eyvah Eyvah 3 filmi için geri sayım başladı. Filmin ilk iki serisi de oldukça beğenilmişti. Beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmde sevdiği kızın peşinden koşan Hüseyin Badem sevdiğine kavuşmuş ve evlenmiştir. Bu saatten sonra Hüseyin Badem'in eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmde; Ata Demirer, Demet Akbağ gibi oyuncular yer alıyor. Komedi türünde olan film 2014 yılında vizyona girmiştir. Buna göre; Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Geyikli'de çekilmiştir.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klârnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

  • Yönetmen: Hakan Algül
  • Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak
  • Tür: Komedi
  • Yapım Yılı: 2013 (105 dk)
  • Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2014 Cuma

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Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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