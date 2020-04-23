Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 23 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte puan durumları

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli oldu. Fatih Ürek'in sunduğu programda gelinler en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Programın sıkı takipçileri '' Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi kim?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugünkü yeni bölümde Gelinler ve kaynanalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konsepti ile bu özel günü doyasıya kutluyorlar. Elif, diğer gelinlere göndereceği sıraların yazılı olduğu kağıtları vererek ortamı germeye devam ediyor. İlk sıraya Neslihan'ı koymasıyla da Reyhan Hanımı karşısına alıyor. Hüsniye Hanım ise, gidecekler sırasında olan ilk kişinin doğru kişi olduğunu söyleyerek Elif'e destek oluyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 23 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün açıklandı.

Gelinim mutfakta 23 Nisan günün birincisi bugün toplam 14 puan alan Neslihan oldu. Neslihan çeyrek altını almaya hak kazandı. Günün en düşük puanını ise Yağnur aldı.

Yağnur: 6 puan

Neslihan: 14 puan

Elif: 13 puan

Hatice: 9 puan