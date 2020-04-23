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kimdir, boyu kaç ve nereli? 2020 Survivor Gönüllüler aslen nereli, mesleği ne?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta zorlu mücadeleden geçen yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor ve kaybeden takımdan isimler potaya yazılıyor. Hal böyle olunca yarışmacıların hayatları internet üzerinden araştırılıyor. Yarışmanın öne çıkan ve merak edilen isimlerinden biri de oldu. Gizem Birdan boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi durumlar internet üzerinden araştırılıyor. Buna göre; ? İşte hayatı!

Giriş Tarihi: 23.4.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 21:32 ABONE OL
Survivor Gizem kimdir, boyu kaç ve nereli? 2020 Survivor Gönüllüler Gizem Birdan aslen nereli, mesleği ne?

Zorlu parkurları ile hem fiziksel hem psikolojik savaşın verildiği Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sıkı takipçileri Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının hayatlarını merak ediyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan ismi de araştırılanlar arasında yerini aldı. Ada hayatı, yarışmadaki performansı ile merak edilen Survivor Gönüllüler , kaç yaşında ve nereli? , mesleği ne?

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Haberimizin içerisinden hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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Survivor Gizem kimdir, boyu kaç ve nereli? 2020 Survivor Gönüllüler Gizem Birdan aslen nereli, mesleği ne?
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