Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi konusu ne? Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi için geri sayım başladı. Televizyon ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak olan yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren ve iyi bir hasılat yapan filmin başrollerinde Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun, Ayça Tilki, Ayşegül Çınar, Nila Fırat gibi çocuk oyuncular rol alıyor. Aile türündeki filmi daha önceden izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi konusu ne oyuncuları kim? Sorusuna yanıt arıyor. Peki TV'de ilk kez yayınlanacak olan Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET KONUSU NE?

11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET OYUNCULARI KİM?

Ecrin Su Çoban

Berk Coşkun

Ayça Tilki

Candeniz Göçer