Pixels filmi konusu nedir? Pixels filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Pixels filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Perşembe akşamını evde film keyfi yaparak geçirmek isteyenler '' Pixels filmi konusu ne oyuncuları kim?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2015 yılında vizyona giren filmde Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırmasını konu alıyor. Başrollerinde Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage yer aldığı filmin yönetmeliğini Chris Colombus üstleniyor. Peki Pixels filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Pixels filmi seslendirmesini kim yaptı?

PİXELS KONUSU NEDİR?

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80'li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS OYUNCULARI KİM?

Pixels filmi oyuncuları arasında Adam Sandler, Kevin James, Peter Dinklage, Michelle Monaghan ve Josh Gad yer alıyor.

PİXELS SESLENDİRMELERİ KİM YAPTI?

Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural