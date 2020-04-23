ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Şirinler: Kayıp Köy filmi için heyecan dorukta. Animasyon filmi olmakla birlikte komedi türünde olup orijinal versiyonunda seslendirmeler Demi Lovato, Joe Manganiello, Danny Pudi gibi isimlere aittir. Çocukluk çağımızın çizgi filmlerinden olan Şirinler'in eğlenceli hikayesinin anlatılacağı Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

ŞİRİNLER: KAYIP KÖY FİLMİ KONUSU

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...