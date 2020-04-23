Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Çocukluk çağımızın en sevilen çizgi filmleri arasında yer alan Şirinler milyonları ekran başına kilitleyecek. Bu akşam ekrana gelecek olan film ise 2017 yılı yapımı animasyon ve komedi türündedir. Yönetmen koltuğunda Kelly Asbury'nin oturduğu filmi seslendiren isimler de merak ediliyor. Buna göre; nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:24 ABONE OL
Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Şirinler: Kayıp Köy filmi için heyecan dorukta. Animasyon filmi olmakla birlikte komedi türünde olup orijinal versiyonunda seslendirmeler Demi Lovato, Joe Manganiello, Danny Pudi gibi isimlere aittir. Çocukluk çağımızın çizgi filmlerinden olan Şirinler'in eğlenceli hikayesinin anlatılacağı Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

ŞİRİNLER: KAYIP KÖY FİLMİ KONUSU

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...

  • Yapım Yılı : 2017
  • Yönetmen : Kelly Asbury
  • Türü : Animasyon/ Komedi
  • Seslendirenler: Aysun Topar, Özden Ayyıldız, Engin Alkan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir? Şirinler: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA