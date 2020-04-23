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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sol Şerit filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan yapım konusu, oyuncuları gibi detaylarla izleyicileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Cem Aksakal, Sertan Erkaçan gibi oyuncuların bulunduğu yapım bir grup arkadaşın yol hikayesini anlatıyor. 2016 türündeki macera ve komedi türünün izleyicilere bir arada sunulduğu yapımla ilgili olarak “ kimler, konusu nedir? Soruları internet aracılığı ile yanıt arıyor. Buna göre; Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:52 ABONE OL
Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sol Şerit filmi nerede çekildi?

Çocukluk çağından beri yakın arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan karakterlerinin yol macerasını konu alan Sol Şerit filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşacak. 2016 yapımı filmin Senaryosunu Özgür Ağaoğlu kaleme alırken öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Ceyda Ateş, Ayten Uncuoğlu gibi isimler de bulunuyor. Buna göre; Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sol Şerit filmi nerede çekildi? İşte sevilen film ile ilgili tüm detaylar…

SOL ŞERİT KONUSU NEDİR?

Film, üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanıyor: Çocukluk çağından beri birbirinden ayrılmayan üç arkadaş Cem, Barış ve Volkan; Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan olaylar patlak vermeye başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikayesine eşlik edecektir.

SOL ŞERİT OYUNCULARI KİMLER?

Terra Film'in yapımcılığında hayata geçirilen yerli komedi oyuncu kadrosunda Cem Aksakal, Sertan Erkaçan, Memetcan Diper, Deniz Baysal, Ceyda Ates, Hazal Türesan, Sermet Yesil, Alper Baytekin, Serkan Genç, Burak Satıbol , Fatih Al , Mehmet Taner Rumeli , Özgürcan Çevik, Ayten Uncuoglu, Hikmet Karagöz, Nadim Güç, Atilla Doğukan Güçyılmaz , Emre Ertunç ve Selin Sekerci isimleri yer alıyor. Filmin yönetmenliğini İnci Balabanoğlu Ahiska üstlenirken senaryo Özgür Ağaoğlu'na ait.

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Sol Şerit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sol Şerit filmi nerede çekildi?
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