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konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama filmi oyuncu kadrosu ve hakkında tüm detaylar!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan gerilim ve aksiyon türündeki yapım konusu ve oyuncuları gibi birçok konuda izleyicileri tarafından araştırılıyor. 2013 yılında çekimleri tamamlanan yapımın başrollerinde; Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut gibi birçok isim bulunurken öte yandan kanallar koronavirüs nedeniyle yayınlanmayan dizilerin yerine bunun gibi birçok yapımı ekrana taşıyarak izleyicilerine keyifli dakikalar geçirtmeyi amaçlıyor. Buna göre; Acil Arama konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:34 ABONE OL
Acil Arama konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama filmi oyuncu kadrosu ve hakkında tüm detaylar!

Televizyon ekranlarına son dönemde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken kanallar bunun yerine izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak efsane filmleri ekranlara getiriyor. Bu kapsamda; akşam yayınlanacak olan Acil Arama filmi konusu ve oyuncuları ile araştırma konusu haline geliyor. 911 Acil yardım hattında santral görevlisi bir kadını arayan genç bir kız ile başlayan yapım izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Peki, Acil Arama konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama oyuncu kadrosu ve merak edilenler…

ACİL ARAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi, evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan, ekipler evi tespit edip kızı kurtarmaya gidene dek telefonda katili oyalamaya karar verir. Tüm çabalarına rağmen Jordan başarısız olur ve Genç kız hayatını kaybeder. Ancak olayın arka planı daha karmaşıktır. Bu cinayet ve birbirini takip eden olayların bir seri katilin işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada yaşadığı kabustan dolayı Jordan'ın psikolojisi tamamen altüst olmuştur. Aradan zaman geçer ve 911'e "Kaçırıldım, lütfen beni kurtarın!" diye yalvaran başka bir yardım çağrısı gelir. Çağrıyı devralan Jordan bu kez kızı sağ salim kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır...

ACİL ARAMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Televizyondaki gerilim türündeki işleriyle tanıdığımız Brad Anderson'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry yer alıyor.

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Acil Arama konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama filmi oyuncu kadrosu ve hakkında tüm detaylar!
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