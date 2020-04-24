Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Nisan Kanal D TV yayın akışı

bu akşam var mı yok mu? yayınlanacak? 24 Nisan Kanal D TV

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi bu akşam, bugün var mı sorusunun yanıtı izleyicisi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Hal böyle olunca kanalların yayın akışlarında dizinin yeni bölümleri yer almıyordu. Yapımın yayınlanan son bölümünde ise ekip, kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemişlerdi. Kanal D ekranlarının ve Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı , neden yok? 24 Nisan Kanal D ! yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:56 ABONE OL
Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Nisan Kanal D TV yayın akışı

Uzun yıllar televizyon ekranlarına gelmeye devam eden yapım yeni bölümü izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı polisiye komedi türündeki dizi tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin sıkı takipçileri konuyla alakalı olarak '' Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında birçok dizi seti yeni bölümlere ara vermişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölüm yayın tarihi ise merak konusu oldu. Peki yok mu? yayınlanacak, neden yok? İşte 24 Nisan 2020 Kanal D

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusu gün içinde araştırılmaya başlandı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizi 24 Nisan tv yayın akışında kendi saatinde görülmüyor. Haberimizde, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı sorusunun yanıtı ve tv yayın akışı yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Nisan Kanal D TV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA