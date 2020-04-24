Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün neden yok? 24 Nisan Star TV yayın akışı

Star TV'nin sevilen dizisi Babil yeni bölümü izleyicisi tarafından merak edilirken gün içinde " Babil bu akşam var mı yok mu? " gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Heyecan ve aksiyon dolu dizinin son bölümünde İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulmuştur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına gelmişti. Normal şartlarda Cuma akşamları yeni bölümü yayınlanan dizinin tv yayın akışında görülmemesiyle birlikte izleyici kitlesi "Babil yeni bölüm bugün neden yok? " gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Babil bu akşam var mı neden yok? İşte 24 Nisan Star TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

BABİL BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç'in yer aldığı dizi Babil bugün var mı yok mu, neden yok? tarzındaki sorular dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizi 24 Nisan tv yayın akışında kendi saatinde görülmüyor. Haberimizde, Babil yeni bölüm bugün var mı sorusunun yanıtı ve tv yayın akışı yer alıyor.