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yeni bölüm bu akşam var mı? yayınlanacak, bugün neden yok? 24 Nisan

Ekranların psikolojik gerilim türündeki dizisi yeni bölümü izleyicisi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına gelmişti. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı dizinin yeni bölümü 24 Nisan Star TV yayın akışında görülmeyince hayranları ‘’ Babil yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?’’ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere corona virüsü sebebiyle birçok dizi seti yeni bölümlere ara vermişti. Tam bu noktada medya gündemini yakından takip edenler ve dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Babil bugün, bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? " İşte 24 Nisan ve Babil yeni bölüm hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 20:29 ABONE OL
Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün neden yok? 24 Nisan Star TV yayın akışı

Star TV'nin sevilen dizisi yeni bölümü izleyicisi tarafından merak edilirken gün içinde " yok mu? " gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Heyecan ve aksiyon dolu dizinin son bölümünde İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulmuştur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına gelmişti. Normal şartlarda Cuma akşamları yeni bölümü yayınlanan dizinin tv yayın akışında görülmemesiyle birlikte izleyici kitlesi "Babil yeni bölüm bugün neden yok? " gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Babil bu akşam var mı neden yok? İşte 24 Nisan

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BABİL BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç'in yer aldığı dizi yok mu, neden yok? tarzındaki sorular dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Uzun süredir yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizi 24 Nisan tv yayın akışında kendi saatinde görülmüyor. Haberimizde, Babil yeni bölüm bugün var mı sorusunun yanıtı ve tv yayın akışı yer alıyor.

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Babil yeni bölüm bu akşam var mı? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün neden yok? 24 Nisan Star TV yayın akışı
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