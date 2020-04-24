Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.