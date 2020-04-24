Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri DİYANET TV İLE CANLI MUKABELE İZLE: Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle!

İLE CANLI MUKABELE İZLE: canlı yayın ile dinle ve izle!

İZLE! Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılır oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gecede başladı. İlk sahurlarını yapan vatandaşlar bugün (24 Nisan Cuma) oruçlarının da ilk gününü yaşıyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde yine önemli olan mukabeleler de vatandaşlar tarafından takip edilecek. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan mukabele geleneği bu sene de aynı huzur ile devam edecek. Bu bağlamda; vatandaşlar Ramazan mukabelesi canlı yayın izleme linkini araştırmaya başladılar. Diyanet TV canlı izleme linki ile Ramazan mukabelesi canlı yayın izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın ile dinle ve izle! DİYANET TV İZLE!

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:34 ABONE OL
DİYANET TV İLE CANLI MUKABELE İZLE: Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Bunlardan en önemlileri de mukabele geleneği olmaktadır. Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek isteyenler "Ramazan mukabelesi canlı yayın dinle" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Corona virüsü nedeniyle toplu iftarlar yapılmayacak, camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci günü yaşanırken evlerinde vakit geçirmek durumunda olan vatandaşlar "Diyanet TV canlı izle" araştırması üzerinden "Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; haberimizin içerisinden Diyanet TV canlı izleme linkine ulaşabilir, Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

DİYANET TV RAMAZAN MUKABELESİ CANLI YAYIN DİNLEMEK VE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
DİYANET TV İLE CANLI MUKABELE İZLE: Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA