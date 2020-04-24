DİYANET TV İLE CANLI MUKABELE İZLE: Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı da merak ediliyor. Bunlardan en önemlileri de mukabele geleneği olmaktadır. Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek isteyenler "Ramazan mukabelesi canlı yayın dinle" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Corona virüsü nedeniyle toplu iftarlar yapılmayacak, camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci günü yaşanırken evlerinde vakit geçirmek durumunda olan vatandaşlar "Diyanet TV canlı izle" araştırması üzerinden "Diyanet TV Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinle ve izle" araştırması yapmaya başladılar. Buna göre; haberimizin içerisinden Diyanet TV canlı izleme linkine ulaşabilir, Ramazan mukabelesi canlı yayın ile dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

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