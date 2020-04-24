Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?24 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da birinci ve elenen yarışmacısı belli oluyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda gelinler hünerlerini sergiliyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Hafta başından itibaren en yüksek puanı alan gelin birinci seçiliyor. Final bölümünde ise en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ediyor. Medya gündemini takip edenler '' Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı kim?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğinde sahibi olacak. Haftanın final bölümünde Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Yarışmaya kim veda etti? 24 Nisan 2020 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Ekranların iddialı yarışması Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi puan durumlarına göre belli oluyor. Haftanın final bölümünde en yüksek puanı alan gelin birinci, en düşük puanı alan gelin elenen olacak. Haberimizde, 24 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi elenen yarışmacısı ve puan durumlarına erişebilirsiniz…