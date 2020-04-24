Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?24 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!

kim birinci oldu kim elendi?24 Nisan Cuma nasıl? Gelinler rekabette!

Ekranların sevilen lezzet yarışması birincisi, elenen ismi ve puan durumları merak ediliyor. Kanal D’nin hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler en lezzetli yemekleri yapmaya çalışıyor. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere en yüksek ve en düşük puanını vermeye devam ediyor. Haftanın finalinde yani bugün elenen ve birinci olan yarışmacı açıklanacak. Bugün ekrana gelecek olan bölümde Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor. Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Haftanın final bölümünde birinci olan gelin beş altın bileziğinde sahibi olacak. Peki oldu kim elendi? 24 Nisan nasıl? Beş altın bileziği kim kazandı?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:22 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?24 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı 'da birinci ve elenen yarışmacısı belli oluyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen programda gelinler hünerlerini sergiliyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Hafta başından itibaren en yüksek puanı alan gelin birinci seçiliyor. Final bölümünde ise en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ediyor. Medya gündemini takip edenler '' ve elenen yarışmacısı kim?'' sorusuna yanıt arıyor. Bugün en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğinde sahibi olacak. Haftanın final bölümünde Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Peki oldu kim elendi? Yarışmaya kim veda etti? 24 Nisan 2020 Cuma nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Ekranların iddialı yarışması Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi puan durumlarına göre belli oluyor. Haftanın final bölümünde en yüksek puanı alan gelin birinci, en düşük puanı alan gelin elenen olacak. Haberimizde, birincisi elenen yarışmacısı ve puan durumlarına erişebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?24 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler rekabette!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA