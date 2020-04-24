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bugün, bu akşam var mı? yayınlanacak? 24 Nisan Cuma !

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan dizi Cuma akşamları ekrana geliyor. Dönem dizisi olmakla birlikte güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. , Özlem Conker, , Selen Öztürk gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 116.son bölümünde; Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid'in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Son bölümün ardından 117.yeni bölümü merak edenler için; ? ? 24 Nisan Cuma !

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:09 ABONE OL
Payitaht Abdülhamid bugün, bu akşam var mı? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışı!

Cuma akşamları TRT 1 ekranlarına gelen bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verildiği biliniyor. Hal böyle olunca kanalların yayın akışlarında eski dizilerin tekrarları ile filmler yer alıyordu. TRT 1 ekranlarına Cuma akşamları gelen dizi sorusunun yanıtı merak edildi. Buna göre; ? 24 Nisan Cuma !

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BU AKŞAM VAR MI? 24 NİSAN CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI!

Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok dizi setine ara verilmişti. Buna göre; Payitaht Abdülhamid bu akşam var mı? Haberimizin içerisinden listesine ulaşabilir, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

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Payitaht Abdülhamid bugün, bu akşam var mı? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Nisan Cuma TRT 1 yayın akışı!
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