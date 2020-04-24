Survivor Sadık kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? 2020 Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, mesleği ne? İşte biyografisi

Birleşme partisinin ardından heyecanın arttığı Survivor 2020, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Nefes kesen zorlu parkur yarışmaları ve ada hayatıyla televizyon izleyicilerinin her akşam ilgiyle takip ettiği yarışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise yarışmacılar. Survivor gönüllüler takımında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında araştırmalarını sürdüren programın sıkı izleyicileri Survivor Sadık kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor Sadık hakkında merak edilen soruların cevapları...

SURVIVOR 2020 SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılardan Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor.

İşte, Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...