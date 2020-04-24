Yakut Kırmızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izleyicileri bu akşam heyecan dolu yapım Yakut Kırmızı filmini televizyon ekranlarından seyrediyor! Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alan Alman yapımı filmle ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Buna göre; olan Yakut Kırmızı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra'da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.

YAKUT KIRMIZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alıyor