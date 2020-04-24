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konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu, oyuncuları gibi detaylarla ön plana çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Felix Fuchssteiner'ın yer aldığı 2013 Alman yapımı filmin senaristliğini Katharina Schöde , Kerstin Gier üstleniyor. Yapımın izleyicileri filmle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterken öte yandan dram, fantastik ve romantik türleri bir arada izleyicilere sunuyor. Peki, Yakut Kırmızı konusu nedir, Yakut Kırmızı oyuncuları kimler? İşte televizyon ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Yakut Kırmızı filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:54 ABONE OL
Yakut Kırmızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izleyicileri bu akşam heyecan dolu yapım Yakut Kırmızı filmini televizyon ekranlarından seyrediyor! Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alan Alman yapımı filmle ilgili tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Buna göre; olan Yakut Kırmızı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Yakut Kırmızı filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylar!

YAKUT KIRMIZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra'da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.

YAKUT KIRMIZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Maria Ehrich, Laura Berlin, Jannis Niewöhner, Jennifer Lotsi, Josefine Preub yer alıyor

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Yakut Kırmızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakut Kırmızı filmi oyuncu kadrosu ve merak edilenler!
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