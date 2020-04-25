Büyük Oyun filmi konusu ne? Büyük Oyun filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Büyük Oyun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyen vatandaşlar filmde ormanda kamp yapmakta olan Oskari'nin, esrarengiz bir uçağın kamp alanı yakınlarına düşürülmesi sonucunda Amerikan Başkanı ile tanışmasıyla hikayenin başlamasını izleyecek. 2014 yılında vizyona giren ve iyi bir hasılat yapan aksiyon türündeki film bu akşam Star TV'de saat 20.00'da başlayacak. Peki Büyük Oyun konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Oyun filmi konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen tüm detaylar

BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU NE?

Ormanda kamp yapmakta olan Oskari, esrarengiz bir uçağın kamp alanı yakınlarına düşürülmesi sonucunda Amerikan Başkanı ile tanışır. Fakat Amerikan Başkanının bu durumdan kurtarılması gerekmektedir. Oskari, kontrolü ele geçirerek Başkan Moore'un kurtarılmasına yardım eder. Dünyanın en güçlü adamı soğuk Finlandiya ormanlarında genç bir çocuğun korumasıyla hayatta kalabilir mi?

BÜYÜK OYUN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Büyük Oyun filmi oyuncuları arasında Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Ted Levine, Jim Broadbent, Victor Garber bulunuyor.