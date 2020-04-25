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Yeşilçam efsanesi filmi nerede çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden bu akşam televizyon ekranında olacak. , Ayşen Gruda, gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Doktor Civanım filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Eski görüntülerinin izleyiciye geçtiği unutulmaz bir Yeşilçam eseri olan Doktor Civanım filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kemal Sunal’ın kendini köyünde doktor olarak tanıtmasıyla birlikte yaşanan olaylar ile izleyiciyi güldüren Doktor Civanım filmi nerede çekildi? İşte Doktor Civanım filmi ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:34 ABONE OL
Yeşilçam efsanesi Doktor Civanım filmi nerede çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Doktor Civanım nerede çekildi? Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden Doktor Civanım bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Ekrana geldiği her dönemde ilgiyle takip eden ve izleyenleri güldürmeyi başaran Doktor Civanım filminin başrol oyuncuları arasında Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Bahar Öztan gibi Yeşilçam efsaneleri bulunuyor. 1982 yılında vizyona giren ve bir hastanede hademe olarak çalışan Kemal adında bir gencin köyüne gittiğinde kendini doktor olarak tanıtmasıyla birlikte yaşanan komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Doktor Civanım filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Doktor Civanım filmi ile ilgili merak edilenler…

DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Hademelik yapan Kemal'in köyünde doktor olarak bilinmesi ile işler karışır. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da Kemal aşkını da kaybeder. Güldürürken düşündüren film Doktor Civanım, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM KONUSU

Şehirde bir hastanede hademelik yapan ve bu sıra birkaç ilaç öğrenen Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir.

Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.

DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Doktor Civanım oyuncu kadrosun ve filmde canlandırdıkları karakterler:

  • Kemal Sunal - Kemal
  • Ali Şen - Rusen Aga
  • İhsan Yüce - İhsan Ağa
  • Bahar Öztan - Sümbül
  • Ayşen Gruda - Şadiye
  • Yadigar Ejder - Gaffur
  • Sırrı Elitaş - Yaşar
  • Muadelet Tibet - Huriye ana
  • Nermin Denizci - Asiye
  • Ahmet Açan - Yunus amca
  • Osman Çağlar - Kasaba tellalı
  • Ahmet Turgutlu - Kasabalı
  • Arap Celal - Davulcu
  • Ali Demirel - Murat Ateş
  • Ali Demir - Kasabalı
  • Hikmet Gül - Ayşe

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Yeşilçam efsanesi Doktor Civanım filmi nerede çekildi? Doktor Civanım filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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