Survivor Gizem kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? 2020 Survivor Gizem Birdan kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2020 ünlüler - gönülller yeni sezon yarışmaları kıran kırana devam ederken yarışmacılardan Gizem Birdan'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden izleyiciler arama motorlarında Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? gibi sorularla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilir. İşte ayrıntılar…

SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

İşte tüm detaylar...