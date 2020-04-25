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Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:00 ABONE OL
Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir?

Johann Strauss II

Giuseppe Verdi

Johann Sebastian Bach

Richard Wagner

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Hangi bestekar 'Vals Kralı' olarak bilinir? - Milyoner sorusu
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