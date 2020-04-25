Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?

I. Mehmed

II. Selim

III. Murad

II. Bayezid