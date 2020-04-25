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Hangisi bir prenslik değildir? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangisi bir prenslik değildir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi bir prenslik değildir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 23:45 ABONE OL
Hangisi bir prenslik değildir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi bir prenslik değildir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi bir prenslik değildir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi bir prenslik değildir?

Andorra

Lihtenştayn

Monako

San Marino

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Hangisi bir prenslik değildir? - Milyoner sorusu
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