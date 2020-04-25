Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı yok mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı

Cumartesi akşamını evde dizi keyfi yaparak geçirmek isteyenler Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzun süredir ekranlarda görülmeyen dizinin yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Show Tv'nin komedi dizisi en son 27.bölümüyle ekrana gelmiş ve 28.bölüm fragmanı yayınlanmamıştı. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde ise Kuzey'in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almıştı. Kuzey'in kurtulmak için, Yıldız'a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Heyecan ve aksiyonun bir an dinmediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı yok mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Nisan 2020 Cumartesi Show TV yayın akışı

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK BU AKŞAM VAR MI? 25 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV Cumartesi akşamı gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ekranların sevilen komedi dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Buna göre; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?