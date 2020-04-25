Merkezi İstihbarat filmi konusu ve oyuncuları: Merkezi İstihbarat filmi ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'in yaptığı Merkezi İstihbarat filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart'ın olduğu aksiyon komedi türündeki film, konusu ile olduğu kadar oyuncuları ile de döneminin önemli yapıtları arasında bulunuyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da, 'Merkezi İstihbarat filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorularına yanıt aramaya başladı. Merkezi İstihbarat filmi konusu ve oyuncuları haberimizde!

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU

Lise yıllarında fazla kiloları nedeniyle sürekli dalga geçilen bir öğrenci olan Bob, bütün okulun önünde utanç dolu bir an yaşadığında sadece okulun en popüler öğrencisi Calvin ona yardımcı olur. Aradan 20 yıl geçtiğinde ikili bir kez daha buluşur. Bob (Dwayne Johnson) fazla kilolarını vermiş ve bir CIA ajanı olmuştur. Calvin ise muhasebecilik yapmaktadır. ABD Casus Uydu Programı'nın şifresi bir suçlu tarafından çalınmıştır ve Bob, dünyada güvendiği tek arkadaşı olan Calvin'in muhasebecilik bilgisinden yararlanmak ister. Calvin ilk başta bu işe karışmak istemese de Bob'ın zorlamasıyla kendini uluslararası çapta bir casusluk şebekesiyle tehlikeli bir mücadelenin orta yerinde bulacaktır.

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCULARI

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Amy Ryan

Aaron Paul

Danielle Nicolet

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Merkezi İstihbarat filmi, 2016 yılında vizyona girdi.