Öfke filmi konusu ve oyuncuları: Öfke filmi ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

Bir dönemin en dikkat çeken yapımlarından birisi olan Öfke filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde ünlü aktör Nicolas Cage'in olduğu film, konusu ile olduğu kadar oyuncuları ile de döneminin en önemli yapıtları arasında gösteriliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da, 'Öfke filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorularına yanıt aramaya başladı. Öfke filmi konusu ve oyuncuları haberimizde!

ÖFKE FİLMİ KONUSU

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir...

ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİM?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

Michael McGrady – Danny Doherty

Peter Stormare – Francis O'Connell

ÖFKE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öfke filmi, 2014 yılında vizyona girdi.