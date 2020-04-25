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filmi konusu ve oyuncuları: Öfke filmi ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

ABD'li ünlü aktör 'in başrolünde olduğu filmi, bu akşam televizyonlarda izleyicisi ile buluşacak. 2014 yılında vizyona giren film, konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor. Bu noktada, filmi ilk kez izleyecek olanlar da ' ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Öfke filmi konusu, oyuncuları ve tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:38 ABONE OL
Öfke filmi konusu ve oyuncuları: Öfke filmi ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?

Bir dönemin en dikkat çeken yapımlarından birisi olan Öfke filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde ünlü aktör Nicolas Cage'in olduğu film, konusu ile olduğu kadar oyuncuları ile de döneminin en önemli yapıtları arasında gösteriliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da, 'Öfke filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?' sorularına yanıt aramaya başladı. Öfke filmi konusu ve oyuncuları haberimizde!

ÖFKE FİLMİ KONUSU

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir...

ÖFKE FİLMİNİN OYUNCULAR KİM?

  • Nicolas Cage – Paul Maguire
  • Rachel Nichols – Vanessa Maguire
  • Max Ryan – Kane
  • Michael McGrady – Danny Doherty
  • Peter Stormare – Francis O'Connell

ÖFKE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öfke filmi, 2014 yılında vizyona girdi.

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Öfke filmi konusu ve oyuncuları: Öfke filmi ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?
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