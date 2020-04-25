Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Sercan boyu kaç, mesleği ne? İşte hayatı

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sercan Yıldırım (d. 5 Nisan 1990, Osmangazi, Bursa), Bursaspor, Galatasaray kulüplerinde forvet mevkinde oynayan futbolcu. Millî takımda da yer almıştır, 10 kez A millî formayı giyen futbolcu 2 gol kaydetmiştir.Kariyeri boyunca 230 maçta yer alarak 52 gol ve 31 asist kaydetmiştir.

İşte tüm detaylar...