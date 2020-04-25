Survivor erzak ödülünü kim, hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor'da dün akşam erzak oyunu ödülü neydi, kim kazandı?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor erzak ödülü oyunuyla dün geceye damga vurdu. Yarışmanın 56.bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde zorlu parkur yarışında ter döken takım haftalık erzak ödülünü de almaya hak kazanmış oldu. Nefes kesen sahnelere tanık olduğumuz ödül oyununda gönüllüler takımı ekstra çaba sarf etti. Öte yandan, cezalı olan Yasin ve Barış, orman evi ödülüne gidemedi. Peki Survivor erzak yiyecek ödülünü kim kazandı? 24 Nisan 2020 Survivor erzak ödülünü kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 24 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde takımlar erzak oyunu mücadelesi verdi. Ekrana gelen bölümleri ilgiyle takip eden izleyicilerin yanı sıra programın yayını kaçıran, erzak ödülüne ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu detayların başında ise Survivor 2020'de dün akşam ödül oyunu kim kazandı ve erzak oyunu ödülü neydi sorularının yanıtları geliyor. İşte Survivor erzak ödülünde yaşanan tüm gelişmeler…