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: Tv’de bugün ne var? 25 Nisan Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv listesi

Cumartesi akşamını evde televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyenler tv yayın akışına bakmaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan dizilerin, programların ve filmlerin Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv kanallarında yayın akışları belli oldu. Ülkemizde sokağa çıkma yasağı kapsamında karantina süreçlerini evde televizyon karşısında geçiren vatandaşlar ‘’ Tv’de bugün ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Her gün güncel olarak heyecan ve aksiyon dolu filmler kanalların yayın akışlarındaki yerini alıyor. Öte yandan diziler tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Bu akşam Show TV’de Safir Mavi, Kanal D’de Doktor Civanım, Star TV’de Büyük Oyun filmleri izleyicisiyle buluşacak. Buna göre; TV’de bugün ne var sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv yayın akışında hangi diziler ve programlar var? İşte 25 Nisan listesi…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 17:28 ABONE OL
TV yayın akışı: Tv’de bugün ne var? 25 Nisan Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

Televizyon izleyicisi ekrana gelen dizi ve filmlerin listesini merak ediyor. Hafta sonu Cumartesi akşamını sokağa çıkma yasağında evde geçiren vatandaşlar Star TV, Show TV, Kanal D, ATV TRT1 yayın akışlarına bakmaya başladı. Ekrana gelecek olan heyecan ve aksiyon dolu filmler farklı kanalların yayın akışlarında yerini alırken, bazı diziler tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Bu akşamını evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyenler sorusuna yanıt arayarak 25 Nisan tv yayın akışına bakmaya başladı. Peki ? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV kanallarında bugün neler var? İşte 25 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, TRT1, ATV tv

25 NİSAN TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV YAYIN AKIŞI: 25 NİSAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

Cumartesi akşamı evde dizi ve film keyfi yapmak isteyenler için tv yayın akışı listesi belli oldu. Haberimizde, 25 Nisan Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV gibi tüm kanalların tv yayın akışı listesine ve tv'de bugün ne var sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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TV yayın akışı: Tv’de bugün ne var? 25 Nisan Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi
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