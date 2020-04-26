Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2020 Survivor Aycan Yanaç boyu kaç, mesleği ne? İşte biyografisi...

Uzun soluklu yarışma programı Survivor'da 2020 sezonunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu oyunlarda kozlarını paylaşmaya devam ederken yarışmacılardan Aycan Yanaç ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Takım değişikliklerinin yaşandığı yarışmada Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne gibi detayları merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecek. İşte tüm detaylar…

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir...

İşte tüm detaylar...