Gel Dese Aşk bugün, bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26 Nisan ATV yayın akışı!

ATV ekranlarına Pazar akşamı gelen Gel Desek Aşk bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin (19) ve Ece (5) adında iki kızları bulunan çiftin aslında görünenden farklı bir hayatı vardır. "Mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Murat yasak aşk yaşamaktadır ve son bölümde karısı bunu ifşa etmiştir. "Murat beni aldatıyor, siz hepiniz de bunu biliyorsunuz!" diyerek isyan eden Yasemin ortalığı karıştıracaktır. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken araştırmalar ve heyecan hız kesmeden sürüyor. Buna göre; Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gel Dese Aşk neden yok? 26 Nisan Pazar ATV yayın akışı!

GEL DESE AŞK BU AKŞAM VAR MI? 26 NİSAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI!

Gel Dese Aşk bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden Gel Dese Aşk yeni bölüm ile ilgili detaylara ve 26 Nisan Pazar ATV yayın akışı listesine ulaşabilirsiniz.