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bugün, bu akşam var mı? ne zaman yayınlanacak? 26 Nisan !

Başrollerinde , , İlayda Çelik, gibi isimlerin yer aldığı bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının Pazar akşamları ekrana gelen dizisi corona virüsü salgını nedeniyle birkaç haftadır yayın akışında yer almıyor. Hal böyle olunca dizinin hayranları ve medya gündemini yakından takip edenler sorusuna yanıt aramaya başladı. Kısa süre önce ekran hayatına başlayan ve sevilen dizi , yeni bölüm ne zaman? listesi!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:43 ABONE OL
Gel Dese Aşk bugün, bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26 Nisan ATV yayın akışı!

ATV ekranlarına Pazar akşamı gelen Gel Desek Aşk bu akşam var mı yok mu sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin (19) ve Ece (5) adında iki kızları bulunan çiftin aslında görünenden farklı bir hayatı vardır. "Mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Murat yasak aşk yaşamaktadır ve son bölümde karısı bunu ifşa etmiştir. "Murat beni aldatıyor, siz hepiniz de bunu biliyorsunuz!" diyerek isyan eden Yasemin ortalığı karıştıracaktır. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken araştırmalar ve heyecan hız kesmeden sürüyor. Buna göre; yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ? !

GEL DESE AŞK BU AKŞAM VAR MI? 26 NİSAN PAZAR ATV YAYIN AKIŞI!

sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden ile ilgili detaylara ve 26 Nisan Pazar listesine ulaşabilirsiniz.

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Gel Dese Aşk bugün, bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26 Nisan ATV yayın akışı!
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